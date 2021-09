Gravissimo incidente stradale tra due auto poco dopo le 20 di venerdì 3 settembre al chilometro 2 dell’autostrada A57 Tangenziale di Mestre, in provincia di Venezia, in direzione Milano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i vigili del Fuoco, il Suem-118, il soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinato dal Centro Operativo di Mestre. Nell’incidente ha perso la vita un bambino di cinque anni, mentre è rimasta ferita gravemente un’altra bambina. I due, entrambi di nazionalità tedesca, viaggiavano insieme alla famiglia.

Incidente a Mestre, morto un bambino di 5 anni

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra il casello di Mirano-Dolo e il bivio con la A4, rimasto chiuso per le operazioni di soccorsi e di pulizia della sede stradale. Per alcune ore, infatti, il traffico diretto a Milano è stato deviato verso l’uscita Mirano-Dolo. Sul posto anche la polizia stradale di Mestre per effettuare i rilievi del caso e accertare la dinamica dell’incidente in cui è rimasto ferito anche un adulto.





Dopo le 18.00, un altro incidente aveva coinvolto più veicoli al chilometro 370 della A4, sempre in direzione Milano, questa volta nel tratto di A4 compreso tra il bivio con la A57 e Padova Est. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita ma lunghe code erano arrivate ad interessare anche il tratto iniziale di A57 dove dopo si è verificato l’incidente in cui ha perso la vita il bambino.

A Padova un ragazzo di 17 anni è morto in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente stradale di cui era rimasto vittima all’1.30 dell’altra notte. Si chiamava Filippo Alberto Contin, abitava con i genitori nel quartiere Cave di Padova.