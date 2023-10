Tragedia in autostrada. Traffico in tilt sull’autostrada A24 vicino l’uscita di Carsoli Oricola in direzione Roma. Aperto un fascicolo dopo l’ennesima vita spezzata sull’asfalto. A perdere la vita Marco Alessi, 39 anni di origini romane. L’uomo stava viaggiando a bordo della sua motocicletta ma sulla dinamica che avrebbe condotto alla morte alcune ipotesi che restano ancora al vaglio. Ad aprire il fascicolo di indagine la procura di Avezzano che disposto la salma della vittima sotto sequestro per effettuare l’autopsia.

Marco Alessi muore a 39 anni. Una dinamica che ancora non riesce a essere ricostruita nel dettaglio quella in merito all’incidente letale avvenuto sull’autostrada A24 vicino l’uscita di Carsoli Oricola in direzione Roma. Non appena lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta la polizia stradale di Carsoli insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118.

Leggi anche: “Tommaso è morto”. Grave incidente stradale, 41 anni: lascia moglie e una figlia





Marco Alessi muore a 39 anni. Il motociclista era diventato papà per la seconda volta solo da poco tempo

Sembra infatti che il motociclista non avrebbe impattato contro alcun mezzo. E in merito a ciò si continueranno a svolgere nelle prossime ore tutti i rilievi del caso per comprendere con maggiore chiarezza le dinamiche dell’incidente che ha portato Marco Alessi a perdere la vita. Marco era sposato ed era diventato papà per la seconda volta di una splendida bambina.

Nel giorno della tragedia Marco aveva preso la decisione di dedicarsi una piccola gita in moto in Abbruzzo. Nessuno avrebbe mai pensato che il giovane papà non avrebbe mai più fatto ritorno dai propri cari. Come si apprende su CanaleDieci. it, il centauro potrebbe aver perso il controllo della moto e dell’equilibrio in strada, per poi schiantarsi violentemente sul guard rail autostradale. La moto è stata rinvenuta infatti in mille pezzi.

Sulle cause che avrebbero condotto Marco a perdere il controllo del mezzo, ancora nessuna chiarezza. Tra le ipotesi al vaglio potrebbe essersi trattato di un improvviso malessere, o persino di una distrazione o di un guasto meccanico o persino una buca. In ogni caso Marco stava percorrendo il manto stradale ad alta velocità eccessiva. Il corpo sarà dunque sottoposto a opportuna autopsia, così come gli inquirenti procederanno al controllo delle telecamere di sicurezza. Il mezzo è stato sequestrato per accertarne la conformità o meno della meccanica.