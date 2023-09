Tragedia sfiorata sulla strada, ferita anche una bambina di appena 6 anni. Il momento di forte panico è stato ripreso persino in diretta Facebook. Tutto ha avuto inizio quando sulla provinciale Santa Cecilia che collega Ferentino ad Alatri la giovane mamma alla guida di una Nissan Qashqai su cui viaggiava anche con le due figlie si è vista arrivare incontro un’Audi A4 che ha invaso la corsia opposta. Impossibile per il mezzo evitare lo scontro frontale. I fatti.

Incidente ad Alatri, ferita anche la bambina piccola di appena 6 anni. Alla guida dell’Audi A4 un giovane di 27 anni di origini marocchine che procedeva non solo con musica rap ad alto volume ma anche a una velocità decisamente sostenuta. Inevitabile lo scontro frontale quando ha invaso la corsia opposta su cui procedeva la Nissan con a bordo la giovane donna, il primogenito e la figlia più piccola.

Lo schianto frontale sarebbe avvenuto in diretta Facebook e mostra chiaramente la dinamica del sinistro. Dopo aver superato un furgone azzurro e poi una Ford blu, l’Audi ha preso sempre più velocità con in sottofondo Ridin’ dei Krayzie Bone a tutto volume. A questo punto, il mezzo ha preso troppo larga una curva a destra invadendo la corsia opposta; proprio in quel momento, ecco sopraggiungere la Nissan Qashqai nera con a bordo mamma e figlie.

Lo schianto, poi le immagini e gli audio del video acquisito e al vaglio dei carabinieri del colonnello Italiano Guardiani. Dapprima si vede lo schermo dello smartphone coperto dagli air bag, poi si riescono a sentire anche le urla della giovane mamma terrorizzata: “Chiama papà! Chiama papà!” e ancora: “Amore, amore come stai”. La squadra dei carabinieri sta collaborando insieme al reparto Operativo di Frosinone ed ai colleghi della Compagnia di Alatri per proseguire al meglio nelle indagini. (>>> per guardare il video clicca in basso: immagini non adatte a un pubblico sensibile).

#Alatri, schianto frontale in diretta social nel pomeriggio tra un'Audi e una Nissan: rimasti feriti una madre e i suoi due bambini all'interno della Nissan. Per una piccola necessario l'elitrasporto in ospedale. L'autista dell'Audi, ferito anche lui, stava filmando mentre… pic.twitter.com/W6x8zu8cec — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) September 10, 2023

Sul posto sono sopraggiunti anche gli uomini dei Vigili del fuoco che hanno effettuato diverse manovre per estrarre la donna, la figlia piccola e il primogenito dalle lamiere del mezzo. Il 27enne di origini marocchine è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe. Madre e figli non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. La bambina dopo l’impatto ha perso conoscenza poi trasportata in elicottero e trasferita al Bambin Gesù di Roma. Il fratello e la madre, invece, sono stati trasportati nell’ospedale di Alatri.