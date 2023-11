Un terribile incidente a Bologna, nella serata di venerdì 3 novembre, è costato la vita al famoso chef 50enne. A quanto si apprende viaggiava sul suo scooter quando secondo una prima ipotesi di ricostruzione fatta dalla polizia locale, per cause da accertare, avrebbe tamponato un’auto che lo precedeva in direzione della rotonda Romagnoli. 50 anni, padre di quattro figli giovani, il più piccolo di soli 9 anni. “Stava andando verso casa – racconta il figlio Vincenzo – per prendere la valigia e raggiungere la famiglia a Napoli”.

“Tra un mese si sarebbe dovuto trasferire stabilmente. Non riesco ancora a crederci”. “È ancora difficile crederci pensavo fosse uno dei tuoi soliti scherzi e invece no. Con il cuore pesante, con le lacrime agli occhi, con il cuore pesante, coi rimorsi delle cose non fatte e non dette, ma noi eravamo così. Sei stato il primo uomo che ho amato nella vita, riposa in pace papi…sarai per sempre parte della nostra vita“, scrive la figlia.





Bologna, moto contro auto: morto lo chef Gennaro Ursomanno

Lui è Gennaro Ursommano, chef istituzione a Bologna. “Insieme abbiamo condiviso inferno e paradiso – scrive un amico sui social – Sei stato socio, amico, ma di più un fratello! La tua perdita mi ha devastato! Mi mancherai come l’acqua nel deserto! Il mio grosso rimpianto sarà non averti risposto all’ultima delle nostre tante telefonate! Ne soffrirò fino all’accettazione!”. Scrive un amico.

“Sarai per sempre quel piccolo pezzo di cuore che mi porterà tristezza ogni qualvolta ti penserò! Non meritavi assolutamente l’addio alla vita in questo modo! Riposa in pace fratello mio… Prima o poi ci ritroveremo!”. “Perchè io gia immagino San Pietro che appena ti ha visto gia si stava pisciando sotto dalle risate, e che Gesù in persona scendendo nell’androne appena ti ha visto abbracciandoti ti ha detto ‘Genna vamm a fa nu grand spaghetto a vongole”.

Sconvolto dalla notizia della morte dello chef, l’imprenditore Biagio Passaro: “Venne a lavorare da me a Levizzano Rangone, poi a Modena in via Giardini – spiega il proprietario del marchio Regina Margherita –. Era lo chef manager della catena: istruiva gli altri e cucinava. Veniva sempre a lavorare con il sorriso. Esprimeva la sua napoletanità nei piatti: era nato a Pozzuoli ed era legato alle sue ricette”.