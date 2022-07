Terribile incidente in Abruzzo, la vittima è Vanessa Carta. 31enne, mamma di un bimbo, ha perso la vita sula statale 83, tra Pescina e Venere, in provincia dell’Aquila. Illeso il figlio di appena 3 mesi che viaggiava con lei. A quanto si apprende la donna sarebbe morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dal marito sarebbe uscita di strada per cause ancora da accertare. Lo schianto non ha lasciato alcuno scampo alla donna, proiettata fuori dall’abitacolo dell’auto, insieme a lei anche il bambino.



Per Vanessa Carta non c’è stato nulla da fare. ha sbattuto la testa contro una pietra, mentre il bambino, non ha riportato alcuna ferita, è rimasto miracolosamente incolume. Il marito, invece, è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Sconvolta la piccola comunità di Casali d’Aschi, la frazione di Gioia dei Marsi dove viveva la coppia.







“La comunità è affranta, una ragazza di poche parole ma che trasmetteva gioia di vivere – ha detto il sindaco Gianluca Alfonsi – avevano da poco avuto un bambino e lo custodivano come un gioiello. Proclamerò lutto cittadino il giorno dei funerali. Ci stringiamo tutti intorno a queste famiglie colpite da un dolore così grande”. È stato proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. (Leggi anche Choc in spiaggia, si accascia e muore sotto gli occhi del marito: soccorsi inutili)

Incidente in Abruzzo, Vanessa Carta morto sul colpo



Si tratta dell’ultimo incidente mortale degli ultimi tempi. Meno di una settimana un terribile incidente sul Gargano aveva distrutto una famiglia. Lo scontro frontale che era costato la vita a 3 persone era avvenuto lungo la superstrada che da Carpino porta a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Oltre ai morti, altre tre persone sono rimaste ferite: una in modo particolarmente grave. Lo schianto era avvenuto tra due automobili che arrivavano in direzione opposte.



All’arrivo dei sanitari e dell’elisoccorso, due delle tre vittime erano già decedute, mentre la terza era morta nonostante i tentativi di rianimazione. Il ferito, che viaggiava sull’altro mezzo insieme ad altre due persone, era stato trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza.

Incidente choc tra due auto e un’ambulanza. Le fiamme, morta la paziente