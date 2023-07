Terribile incidente stradale sulla strada statale 58 Potenza-Melfi, all’altezza del comune di Atella: due uomini sono morti e una donna è stata trasportata in ospedale sembra in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto al km 34,300 poco prima dell’ora di pranzo. A scontrarsi una Seat e una Fiat Punto. Sulla prima vettura viaggiavano un uomo e una donna di Rionero in Vulture (Potenza), sull’altra un uomo di Pietragalla. Scrivono i media locali come entrambi gli uomini siano morti sul colpo.

Mentre la donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Carlo. Drammatico lo spettacolo che si è presentata ai soccorritori, le auto erano ridotte ad un cumulo di lamiere. La strada è stata chiusa al traffico, indagano sulla dinamica dell’accaduto i carabinieri.





Sul posto sono intervenuti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. I Vigili del Fuoco, anche loro sul luogo dell’incidente, hanno estratto le persone dai veicoli. Nelle stesse ore a Roma in un terribile frontale una donna ha perso la vita. È successo lungo via del mare verso Ostia, già in passato teatro di terribili incidenti, poco dopo le 10.30.

A quanto si apprende una a donna, che si trovava in compagnia di sua figlia, stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda come passeggera. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, si è scontrata frontalmente con un Suv Bmw X5. Alla guida della seconda auto c’era un uomo di sessantuno anni.

L’impatto è stato violento e la sessantanovenne ha avuto la peggio. Nello schianto è rimasta gravemente ferita anche la figlia. La donna deceduta aveva 69 anni, la figlia (che era alla guida ne ha 49). L’uomo alla guida ha 61 anni. Sono in corso le indagini, naturalmente l’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico locale, con la strada in parte chiusa.