Violento impatto nella galleria, muore una 19enne. Grave l’amica, sul posto 118 e polizia stradale

Una gravissima tragedia stradale si è portata via per sempre una giovane vita. Veronica Tarchini è infatti deceduta a 19 anni a causa di un violentissimo scontro nella galleria. La vittima si trovava alla guida della sua automobile, una Fiesta, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della stessa ed è finita sull’altra corsia di marcia. Impossibile da evitare lo schianto contro un’altra vettura, una Bmw, al cui interno c’era una coppia originaria del comune di Sabbio Chiese.

La povera Veronica Tarchini aveva compiuto da poco gli anni, infatti il suo compleanno era stato lo scorso mese di ottobre. Insieme alla 19enne viaggiava anche un’altra ragazza, ma ci sono state conseguenze mortali solamente per lei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava scendendo a valle nel tunnel e poi si è trovata improvvisamente sull’altra corsia. Resta da capire se alla base del sinistro possa esserci stata una distrazione, l’alta velocità o un altro motivo che le autorità competenti dovranno individuare.

L’incidente costato la vita a Veronica Tarchini si è verificato nella tarda serata di martedì 7 dicembre, intorno alle ore 22.30. La zona interessata è stata la 237, nel comune di Vobarno, in provincia di Brescia. La galleria coinvolta è quella di Carpeneda. La 19enne era originaria del paese di Idro, dove risiedeva insieme alla sua famiglia, distrutta dal dolore. Nonostante l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, per Veronica non c’era ormai nient’altro da fare, se non procedere alla constatazione del suo decesso.





Le due vetture coinvolte nel drammatico incidente nella galleria Carpeneda a Vobarno si sono scontrate in modo frontale. L’amica di Veronica Tarchini è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ‘Civile’ di Brescia grazie all’ausilio di un’eliambulanza. Nessuna conseguenza seria invece per la coppia di giovani, di 21 e 22 anni, a bordo della Bmw, che sono rimasti feriti lievemente. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco di Salò, due ambulanze del 118 e la polizia stradale di Salò e Desenzano.

Un altro terribile incidente si è registrato anche sulla statale 460 tra Leini e Lombardore: un 27enne è morto e tre persone, tra cui una 12enne, sono rimasti feriti. È successo nella tarda serata di ieri. A quanto si apprende una Suzuki Wagon che procedeva verso Leini e avrebbe invaso la corsia opposta e che dopo l’impatto è schizzata oltre il guardrail quasi disintegrandosi e una Ford Ka.