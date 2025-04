Un incidente si è verificato nel primo pomerggio a Castellammare di Stabia, dove la Funivia del Faito ha subito un guasto improvviso a causa delle condizioni meteorologiche avverse della notte. Un cavo si è improvvisamente staccato dall’impianto a fune, precipitando sulla linea elettrica della Circumvesuviana, provocando l’immediato arresto di entrambe le infrastrutture. I 16 passeggeri presenti nei vagoni della funivia sono rimasti bloccati in quota.

>> Allerta rossa: acqua ovunque, ponti crollati e famiglie evacuate. Chiusa l’autostrada

Le prime ricostruzioni parlano di un cedimento causato dalle violente raffiche di vento che hanno imperversato nella zona durante la notte, con punte stimate tra i 70 e gli 80 chilometri orari. I cavi tranciati della funivia sono caduti direttamente sui fili della linea ferroviaria sottostante, interrompendo anche il traffico ferroviario sulla linea vesuviana. L’episodio ha immediatamente mobilitato i soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco per garantire l’assistenza ai passeggeri e mettere in sicurezza l’area.





Incidente alla funivia del Faito: passeggeri illesi

L’Eav, l’Ente Autonomo Volturno, società regionale che gestisce sia la funivia sia la rete della Circumvesuviana, ha diffuso una nota in cui conferma l’accaduto e sottolinea la prontezza dei sistemi di emergenza: “A causa di un guasto sulla funivia del Faito e della caduta di un cavo dalla funivia sulla linea aerea della ferrovia vesuviana, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa. La funivia è ferma, il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine, e sono in atto le operazioni per far scendere in sicurezza i 16 passeggeri che non hanno riportato ferite. I tecnici sono all’opera. A breve aggiornamenti”.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, con i tecnici impegnati nel delicato compito di riportare a terra i passeggeri intrappolati nelle cabine, rimaste sospese nel vuoto. Il sistema di sicurezza ha infatti bloccato immediatamente il movimento dei vagoni, come previsto in situazioni di emergenza, evitando rischi ulteriori. L’area è stata transennata per motivi di sicurezza e la circolazione ferroviaria sulla Circumvesuviana è stata interrotta per consentire le verifiche tecniche.

Questo incidente riapre il dibattito sulla fragilità delle infrastrutture di trasporto in zone montane e costiere esposte a fenomeni atmosferici intensi. La Funivia del Faito, che collega Castellammare di Stabia con il Monte Faito, è un impianto storico e molto frequentato, soprattutto in vista della stagione primaverile. Ora si attende un’indagine tecnica per chiarire le dinamiche esatte dell’evento e valutare eventuali responsabilità o necessità di ammodernamenti.

Nel frattempo, la popolazione e i turisti della zona restano in attesa del ripristino del servizio e degli aggiornamenti promessi dall’Eav. L’attenzione resta alta anche per la situazione della Circumvesuviana, una delle arterie fondamentali della mobilità campana, al momento paralizzata da un evento tanto imprevedibile quanto emblematico dei rischi legati al maltempo estremo.