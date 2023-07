Grave incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 26 luglio, sulla statale Aurelia: per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente al chilometro 36,700 nel territorio del comune di Ladispoli. Sul posto, avvisati da automobilisti in transito, sono arrivati nel giro di pochissimo i soccorsi: un’ambulanza e la polizia locale di Ladispoli. Due persone coinvolte: si tratta di due donne una delle quali in gravi condizioni. Dopo una prima valutazione infatti è stata contattata l’eliambulanza.

Il pegaso è atterrato nel mezzo della carreggiata e la strada è stata chiusa. Primi ad intervenire i vigili del fuoco del comune di Bracciano. Arrivati sul posto hanno subito estratto dalle lamiere una delle due conducenti e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente veniva trasportata tramite elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. La conducente della seconda macchina è stata invece trasportata in ospedale tramite ambulanza.





Sul posto erano presenti il personale sanitario del 118, l’elisoccorso, la polizia locale di Ladispoli per i rilievi del caso e una pattuglia della guardia di finanza. Si tratta dell’ennesimo incidente stradale, stavolta per fortuna senza vittime. Secondo un rapporto Istat – Aci, nel 2022 sono aumentati i morti per incidenti stradali. I decessi sono 3.159, con una una media di 9 al giorno, ovvero il 9,9% in più rispetto all’anno precedente.

Con dati invece leggermente inferiori rispetto al 2019. L’83,9% delle morti avviene entro 24 ore, mentre cresce anche il numero dei feriti che arriva a 223.475, il 9,2% in più rispetto al 2021, e quello dei sinistri, +9,2%, ossia complessivamente 165.889, 454 al giorno. A influire su questi numeri vi è sicuramente la situazione legata alla pandemia, gli aumenti infatti si concentrano da gennaio a luglio.

Quando due anni fa, in quei mesi, erano in vigore le regole per contenere il virus e gli spostamenti limitati. Ad agosto 2022, poi, gli stessi numeri registrano un calo, mentre le vittime crescono, così come a ottobre e a dicembre. La distrazione alla guida è la causa più frequente degli incidenti. Ci sono, poi, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata.