Incidente Frecce Tricolori, l’allarme ignorato. C’è una novità sulla tragedia avvenuta sabato 16 settembre nei pressi di Torino quando un aereo delle Frecce Tricolori è caduto in seguito ad un guasto al motore provocando la morte della piccola Laura Origliasso, di appena 5 anni. Attualmente c’è un solo indagato nell’inchiesta per disastro aereo e omicidio colposo, cioè il pilota dell’aereo Oscar Del Dò.

Proprio quest’ultimo recentemente aveva dichiarato ai suoi superiori: “Non ho visto quella macchina”. E poi il maggiore, scosso e turbato, ha aggiunto: “Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla piccola Laura”. Ma in queste ore sta emergendo un particolare di non poco conto che potrebbe dare all’intera vicenda una lettura diversa. Si tratta di un dettaglio emerso dall’analisi degli audio e video estrapolati dall’aereo e dai sistemi di controllo.

L’allarme sul pericolo di “bird strike”: “Il pericolo era alto”

Dalle frasi pronunciate dal maggiore Oscar Del Dò poco prima dell’incidente gli inquirenti stanno cercando di risalire alle cause della tragedia. Il pilota avrebbe detto: “Non sento più il motore. Vedo degli uccelli“, poi è avvenuto lo schianto, con i resti infuocati dell’aereo che raggiungono l’auto in cui stava dormendo la piccola Laura. Adesso, però, sta emergendo un dubbio atroce: forse un allarme è stato ignorato prima dell’esercitazione.

Come riportato su Repubblica in un articolo di Elisa Sola la procuratrice Gabriella Viglione ha fatto sequestrare gli audio e i video che si possono estrapolare dall’aereo e dai sistemi di controllo. Quelle conversazioni potrebbero essere utili per capire cosa sia successo. Si è parlato di uno stormo di uccelli piombato sull’aereo che avrebbe provocato il guasto al motore. Ma l’attenzione è rivolta a prima del decollo. La domanda è: il rischio di “bird strike” era basso oppure alto?

Per rispondere a questa domanda potrebbe essere cruciale un audio circolato nelle chat dei militari. Nella testimonianza al vaglio della procura si sente dire: “Il rischio era più che moderato, era severo. Sono decollati con tutti quegli uccelli, un disastro” (ASCOLTA AUDIO QUI SOPRA). Altra cosa da verificare è se da parte di aeronautica ed aeroporto siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza.

