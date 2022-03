Schianto contro un albero, Alex muore sul colpo a 31 anni: lascia la moglie

Un terribile incidente è costato la vita a un ragazzo di 31 anni, Alex Sirna. Ancora da accertare le cause, l’uomo, alla guida di una Fiat Punto si è schiantato contro un albero e sarebbe morto sul colpo. È successo a Ficarazzi, in Sicilia. Subito dopo l’incidente sono intervenuti polizia municipale di Ficarazzi, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118, ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’automobilista.



Per effettuare i rilievi è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente. Alex Sirna che aveva frequentato l’istituto alberghiero di Cefalù, si era sposato da pochi anni e lavorava in una ditta che si occupa di prodotti dolciari. Non aveva figli. Aveva precedentemente lavorato in un bar di Bagheria.







Tanti i messaggi di cordoglio arrivati per lui: “Un ragazzo d’oro, una persona dolcissima – scrive sui social chi lo conosceva – non riesco ancora a crederci”. “Quante vittime ancora? – Si legge – perché non pensare anche alla manutenzione delle strade? Molti incidenti sono provocati dalle pessime condizioni dell’asfalto”.

E ancora: “Ciao Alex Sirna, riposa in pace.

Quando ho letto la notizia non volevo crederci, ma questa è la terribile realtà. Siamo vicini alla tua famiglia, a cui auguriamo di avere tanta forza”. “Sentite condoglianze a tutta la famiglia – scive Grazia – non ci sono parole per descrivere questi dolori lancinanti che ti pone la vita”.



Quello di Alex Sirna solo l’ultimo incidente di una lunga serie. Come scrive un quotidiano siciliano on line si tratta della seconda vittima nel giro di 24 ore in Sicilia: ieri un ragazzo di 36 anni, Giuseppe Castello, è stato investito da un’auto pirata sulla strada statale 115 a Vittoria: il mezzo proveniva da Gela e che viaggiava in direzione di Comiso, sempre nel Ragusano.

