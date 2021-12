Schianto tra due auto, fidanzati muoiono a 29 e 34 anni. Tre feriti, uno è gravissimo

È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto domenica 12 dicembre, intorno alle 17.30 sul cavalcavia ferroviario di Nogarè a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso in Veneto. Lungo la Feltrina il terribile schianto tra una Skoda e una Nissan Qashqai.

Due morti e tre feriti, di cui uno gravissimo. Le vittime viaggiavano sulla Skoda: lui, 34 anni, di Trento, lei 29, di Belluno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebellluna, il soccorso del Suem 118, i carabinieri che dovranno occuparsi di ricostruire la dinamica e la protezione civile per favorire la circolazione del traffico nelle vie secondarie.

Un’ambulanza ha trasportato un terzo ferito, un uomo del 1978 di origini macedoni che viaggiava a bordo della Nissan Qashqai, in una piazzola di Onigo e da lì è stato prelevato dai soccorritori, caricato su un elicottero del Suem in direzione dell’ospedale di Treviso.





L’uomo è stato ricoverato in codice rosso e versa in gravi condizioni. Altre due persone che viaggiavano sulla Nissan, un altro uomo di origine macedone e un marocchino, sono stati ricoverati all’ospedale di Montebelluna ma fortunatamente non sono gravi.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e ora dovranno occuparsi di ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia e ci sono stati problemi con il traffico. La zona è stata liberata dopo qualche ora.