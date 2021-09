Diana muore a 27 anni dopo lo schianto contro un albero. Soccorsi inutili, l’auto disintegrata

Gravissimo incidente stradale in provincia di Arezzo. Lo schianto si è verificato nella mattinata di giovedì 16 settembre lungo la E78, tra l’uscita di Pieve al Toppo e Ripa di Olmo, nel comune di Arezzo e una ragazza di 27 anni ha perso la vita.

La vittima si chiamava Diana Cusoli e aveva solo ventisette anni. La giovane era residente a Subbiano, un comune di circa seimila anime in provincia di Arezzo e per lei il personale medico e infermieristico arrivato sul posto dopo lo schianto non ha potuto fare niente. Secondo quanto riportano le cronache locali, la giovane si trovava a bordo della sua utilitaria quando è andata schiantarsi contro un albero.

Diana Cusoli stava viaggiando sulla alle E78 alle porte di Arezzo, all’altezza dell’Equestrian Center, tra l’uscita di Pieve al Toppo e Ripa di Olmo, quando intorno alle 6 e un quarto la sua macchina ha sbandato per poi andare a finire contro un albero a bordo carreggiata. Immediata la chiamata al numero del soccorso da parte degli automobilisti che in quel momento stavano transitando.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del pronto soccorso del vicino ospedale di Arezzo con un’automedica e vista le dinamica dell’incidente anche con l’elisoccorso ma medici e infermieri, dopo un lungo tentativo di rianimazione, si sono dovuti arrendere e constatare il decesso della ventisettenne.

Secondo quanto riportata il quotidiano “La Nazione” a causare l’uscita fuori strada potrebbe essere stato l’impatto con un animale o un colpo di sonno. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Arezzo per effettuare i rilievi e constatare la dinamica del sinistro. L’auto sulla quale viaggiava Diana Cusoli è andata praticamente distrutta e il motore è stato ritrovato molto distante.