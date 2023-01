Brutto incidente, due morti e tre feriti. Il sinistro stradale si è verificato nella serata di ieri, domenica 8 gennaio, nei pressi di San Donà di Piave, comune che si trova nella Città Metropolitana di Venezia. A perdere la vita sono stati due giovani, il 23enne Alessandro Polato e la 20enne Mariachiara Guida. L’automobile sulla quale i sandonatesi stavano viaggiando per cause in corso di accertamento ha sbandato ed è finita contro il guardrail di una strada arginale.

La macchina stava percorrendo via Aquieia, un tratto di strada che corre lungo l’argine del Piave. Sulla Seat Ibiza erano in cinque, Alessandro e Mariachiara sono morti, gli altri tre ragazzi sono rimasti feriti. È probabile che a far perdere aderenza alla macchina sia stata la pioggia caduta abbondantemente prima e durante l’incidente.

Strada bloccata a lungo, necessario l’intervento dei vigili del fuoco

La strada interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico a lungo. Per estrarre i tre giovani feriti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto. Quindi i tre giovani sono stati affidati alle cure del 118.

Al lavoro sul posto per la ricostruzione della dinamica i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave. Le operazioni di soccorso e i rilievi sono stati resi difficoltosi dalla pioggia che è iniziata nel pomeriggio ed è aumentata in serata.

La strada in cui è avvenuto l’incidente è una di quelle interessate dai lavori di manutenzione delle alberature per evitare disagi agli automobilisti. Purtroppo, però, per Alessandro e Mariachiara il tremendo impatto contro il guardrail è risultato fatale. Pochi giorni fa, la Vigilia di Natale, in un altro incidente avevano perso la vita i 25enni Tobia De Eccher e Riccardo Pastrello di Mestre di ritorno da una festa al Vega.

