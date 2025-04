“C’è un morto”. Devastante incidente stradale, coinvolti più mezzi: ambulanze sul posto e traffico paralizzato

Un grave incidente ha sconvolto il primo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, lungo la strada statale 14, nota anche come via Triestina, all’altezza di Portegrandi, nel territorio di Quarto D’Altino. Lo schianto, che ha coinvolto tre automobili e una motocicletta, ha avuto conseguenze drammatiche: una vettura è finita in un fossato adiacente alla carreggiata, mentre il bilancio dell’accaduto conta una vittima e tre persone ferite. L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto numerosi mezzi di soccorso.

I vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di Mestre e Treviso, sono intervenuti con diverse squadre, compresa un’autogru per gestire la complessità della scena. Dopo aver messo in sicurezza i veicoli coinvolti, i pompieri hanno collaborato strettamente con il personale sanitario, intervenuto con due ambulanze e un’automedica. Nonostante la rapidità e l’efficienza dei soccorsi, per il centauro di 50 anni, protagonista dello scontro, non c’è stato nulla da fare: il medico del Suem, presente sul luogo dell’incidente, ha potuto solamente constatarne il decesso.





Incidente sulla Triestina, traffico in tilt per ore

Nel frattempo, l’automobilista la cui vettura era precipitata nel fossato è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, apparentemente senza conseguenze immediate. Gli occupanti delle altre due automobili, rimaste ferme sulla carreggiata, hanno riportato ferite di varia entità. Dopo essere stati stabilizzati sul posto dai sanitari, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e cure, utilizzando sia l’elisoccorso sia le ambulanze disponibili.

La dinamica esatta dell’incidente resta ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, incaricati di raccogliere elementi utili a ricostruire le cause dello schianto. Le prime ipotesi parlano di una possibile perdita di controllo da parte di uno dei mezzi coinvolti, ma tutte le circostanze sono ora al vaglio degli inquirenti.

Questo tragico evento getta un’ombra sulla sicurezza delle strade, riportando l’attenzione sull’urgenza di interventi concreti per ridurre il rischio di incidenti, soprattutto su arterie molto trafficate come la statale 14. Intanto, una comunità intera si stringe attorno ai familiari della vittima, colpiti da un dolore improvviso e devastante.