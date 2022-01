Ancora una giovane vittima sulle strade italiane. Mattia Pantuso è morto a 30 anni a causa di un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto la sua moto e un’automobile. Lo scontro è stato troppo forte e per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è verificata alla vigilia del suo compleanno, infatti era nato il 20 gennaio. E un’intera comunità è adesso in lutto e non riesce a capacitarsi di questa perdita devastante. Il mezzo a due ruote su cui si trovava era di grossa cilindrata, ma resta da appurare la dinamica.

Secondo quanto finora è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, Mattia Pantuso ha avuto uno schianto fatale contro una macchina, una Fiat 500 per l’esattezza guidata da una donna. Quest’ultima fortunatamente non ha subito ferite gravi ma esclusivamente delle contusioni non serie. Era originario della Calabria e in particolare del comune di Civita, in provincia di Cosenza. Era davvero considerato un’ottima persona ed era benvoluto da tutti. Un dramma che ha lasciato tutti senza parole.

Mattia Pantuso era stato uno studente dell’università di Salerno, dunque a piangerlo sono sia il territorio salernitano che quello cosentino. Tra i numerosi messaggi dei suoi amici, ce n’è uno che ha colpito il cuore di tutti: “Ti ricorderò sempre così, nelle giornate noiose ma felici al rialzo. Grazie per tutte le belle parole che mi hai scritto. Prima o poi ci rincontreremo”. Nonostante l’intervento di due ambulanze del 118, il giovane è apparso subito in condizioni critiche ed è deceduto in ospedale.





Messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco di Civita, che ha ricordato così Mattia Pantuso: “Francesco era un ragazzo educato, gioviale, amico di tutti. Nonostante fosse andato via con la famiglia alcuni anni fa da Civita, era solito farvi ritorno, in ogni occasione, soprattutto d’estate. Francesco Mattia amava Civita e Civita lo amava. Qui aveva tanti amici con cui era solito trascorrere indimenticabili serate. Era un ragazzo simpatico, cordiale e disponibile, impossibile non volergli bene. La comunità ha perso un figlio”.

Grave incidente anche lungo la strada collega Gragnano Trebbiense a Campremoldo di Sopra. Un uomo, un 70enne, è morto dopo aver perso il controllo della Fiat Seicento che stava conducendo e ha concluso la corsa nel canale a lato della carreggiata. Fatale, sembra, un malore. Avvisati da alcuni guidatori in transito, nel giro di poco sul posto sono arrivati i soccorsi e l’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno.