Non si ferma la scia di sangue sulle strade italiane, stamani in un terribile incidente sulla Statale 195, in un tratto di strada di competenza del comune di San Giovanni Suergiu, due persone sono morte a seguito di un sinistro che ha visto coinvolti più mezzi tra cui una Ferrari ed un’altra super car: una Lamborghini. L’incidente si è verificato in una strada a scorrimento veloce, a doppio senso di marcia e con diversi tratti in cui è vietato il sorpasso.

A quanto si apprende per le due persone rimaste uccise non ci sarebbe stato niente da fare, i soccorsi non hanno potuto far altro che accertare la morte. Ancora da chiarire la dinamica ma pare che la Ferrari, all’interno della quale c’erano due cittadini stranieri, si sia scontrata con un camper che viaggiava nella direzione opposta, mentre era impegnata in un tentativo di sorpasso.





Sardegna, Ferrari contro un camper: due morti carbonizzati

L’impatto è stato violento, la Ferrari è finita fuori strada e ha preso fuoco: non c’è stato nulla da fare per i due occupanti. Sono morti carbonizzati. Nell’ incidente è rimasta coinvolta anche una Lamborghini. Le due auto facevano parte di un raduno di auto sportive e i mezzi erano in marcia verso un’altra tappa lungo le coste della Sardegna.

Le vittime a bordo della Ferrari avevano previsto un pranzo a Masua e la macchina di lusso era stata noleggiata per partecipare a una manifestazione. Erano partiti dal Forte Village e la destinazione finale della giornata era Mores. Nell’istante dello scontro stavano viaggiando in direzione Porto Flavia. I carabinieri stanno cercando di confermare l’identità delle vittime risalendo al contratto di noleggio della Ferrari.

Si tratterebbe di una coppia di svizzeri. Marito e moglie erano entrambi sessantenni. Si tratta solo dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Durante l’estate la Sardegna è stata spesso al centro della cronaca, con un bilancio terribile.