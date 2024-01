Tragedia sulla strada, il bilancio. La vicenda è avvenuta intorno all’una di notte, precisamente alla rotatoria di San Vitale a Godo di Russi. Non appena resosi conto della situazione, l’uomo alla guida della Toyota con due passeggeri a bordo, un altro uomo e una donna, si sarebbe dato alla fuga. I carabinieri giunti sul posto hanno provveduto a rintracciarlo nel giro di poco tempo.

Morto un uomo di 58 anni dopo l’incidente. Alla guida dell’auto, una Toyota, un uomo e due passeggeri, una donna e un altro uomo. Stando alla prima ricostruzione fornita dai militari, il mezzo avrebbe preso male la rotatoria di San Vitale con via Sentierone, finendo dunque per sfondare la recinzione per poi ribaltarsi all’interno del cortile di un locale.

Morto un uomo di 58 anni dopo l’incidente. Il conducente dell’auto scappa: la situazione

Sul luogo dell’incidente, anche la squadra dei carabinieri. La vittima è un uomo di 58 anni, passeggero dell’auto. La donna è rimasta ferita e trasportata in codice rosso preso l’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo alla guida del mezzo, uscito dal veicolo e una volta resosi conto della situazione, si sarebbe dato alla fuga. Sul posto oltre ai carabinieri, due ambulanze e i vigili del fuoco.

Sono stati i militari dei carabinieri a mettersi prontamente nelle tracce dell’uomo in fuga, che sarebbe poi stato fermato dopo non troppo tempo. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e l’uomo alla guida del mezzo verrà sottoposto alle opportune analisi per comprendere se abbia o meno assunto alcol o droghe.

In merito all’identità dell’uomo datosi alla fuga, si tratterebbe di un uomo di 37 anni straniero. Spetter all’autorità giudiziaria, la dottoressa Gargiulo, la decisione di procedere o meno per il reato di omicidio stradale.