Una terribile tragedia ha sconvolto un paese intero e distrutto una famiglia. Un bimbo di appena 4 mesi è morto in seguito ad un gravissimo incidente stradale, mentre si trovava assieme alla mamma 26enne. La donna stava guidando la sua vettura, quando improvvisamente ha perso il controllo della stessa ed è finita fuori strada scontrandosi contro un terrapieno di cemento.

L’impatto è stato devastante e il bambino di 4 mesi, che era nato ad ottobre 2024, è purtroppo morto per le gravi ferite riportate. Sia il piccolo che la sua mamma erano stati immediatamente soccorsi con l’elicottero e trasferiti in ospedale, ma nella notte tra il 7 e l’8 febbraio il bimbo è deceduto.

Bambino di 4 mesi morto in un incidente: grave la mamma

Il bambino di 4 mesi è morto all’ospedale di Parma, dove è tuttora ricoverata la giovane madre in gravi condizioni. Il sinistro mortale, che ha coinvolto l’automobile Ford Ka, è avvenuto sulla strada provinciale 29 nella località Cerredo Landi a Carpaneto, in provincia di Piacenza. Sul posto la Croce Rossa, l’auto infermieristica e i vigili del fuoco di Fiorenzuola.

Dopo aver appreso della tragica notizia è arrivato sul luogo dell’incidente anche il papà della giovanissima vittima, che è scoppiato in lacrime sull’asfalto, è conosciuto in zona per essere il proprietario di un’attività commerciale.