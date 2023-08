Un pedone è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da due auto che si sono scontrate in viale Umbria, all’angolo con via Colletta, a Milano. Feriti anche i due conducenti delle automobili coinvolte nell’incidente avvenuto verso le 13.30 di martedì 1 agosto. Tra i detriti sparsi a terra per metri, ci sono ancora le sneaker blu, uno zainetto, una merendina del giovane investito.

Al Policlinico è stato portato in codice giallo anche la 38enne alla guida dell’utilitaria. E i genitori del ragazzo, un 57enne e una 52enne, entrambi libanesi ma spesso in vacanza a Milano, hanno accusato un malore e sono stati trasportati in codice verde sempre al Niguarda.

Incidente a Milano, auto si scontrano e travolgono un pedone

Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della Audi Rs7 c’era un dipendente della concessionaria “Scuderia 762 che stava portano l’auto a un cliente che l’aveva acquistata per il figlio. Il guidatore stava percorrendo viale Umbria, in direzione di piazzale Loreto e avrebbe superato l’incrocio con il verde. La Renault Capture, invece, arrivava da via Colletta, e aveva superato la preferenziale al centro della carreggiata.

A questo punto saranno i vigili a stabilire con certezza quale vettura aveva il via libera del semaforo e, soprattutto, a che velocità viaggiavano. Un aiuto potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona in cui si è verificato l’incidente. Il giovane rimasto ferito è stato particolarmente sfortunato perché preso in pieno da una delle auto dopo l’impatto.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118 con quattro ambulanze per prestare soccorso anche ai due feriti che erano a bordo delle vetture coinvolte nello scontro. Alcuni amici dei genitori e del giovane sono anche arrivati sul luogo dell’incidente proprio mentre gli agenti effettuavano i rilievi.