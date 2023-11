Era lo scorso 24 luglio quando la sua famiglia venne coinvolta in un terribile incidente stradale nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Nello schianto persero la vita la compagna 37enne e due dei quattro figli di 8 e 10 anni. Fatale l’impatto fu anche per il motociclista coinvolto nel terribile frontale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la famiglia in auto rientrava a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) quando lungo la provinciale 75, ex statale 544 a pochi chilometri da borgo Tressanti, c’era stato lo schianto.

L’Audi era finita fuori strada ribaltandosi e urtando violentemente contro il guard-rail. Una sequenza di morte che non ha risparmiato tre dei sei occupanti che si trovavano a bordo della Audi A3 e il motociclista il cui cadavere è stato ritrovato a diversi metri di distanza dal mezzo che guidava.





Cerignola, causò l’incidente dove morirono i figli: papà arrestato

A distanza di mesi la storia, già tragica, si arricchisce di un nuovo particolare. Il papà delle bimbe decedute è stato infatti arrestato questa mattina in Puglia e si trova ora in carcere. Oltre all’accusa di omicidio stradale ne è uscita fuori un’altra più pesante, formulata dalla procura dopo avere ascoltato i due figlio superstiti. Dalle parole dei piccoli gli investigatori si aspettavano la dinamica dello schianto.

Ma poi è uscito fuori ben altro. Dai loro racconti sarebbe emerso un quadro familiare fatto di maltrattamenti, violenze e minacce di morte di cui il 43enne si sarebbe reso responsabile nel corso degli anni. Sarebbero stati proprio i racconti dei figli sopravvissuti all’incidente, di 13 e 4 anni, a incastrare l’uomo.

Riporta Leggo come: “Il dramma di quella notte ha portato alla luce l’angosciante situazione che stavano vivendo la donna e i suoi figli. La compagna sarebbe stata più volte vittima delle vessazioni del partner. I piccoli, oltre a subire le violenze, sarebbero stati spesso testimoni delle aggressioni, anche piscologiche. I soprusi e i continui maltrattamenti, secondo quanto ricostruito, sarebbero sfociati spesso anche in minacce di morte”.