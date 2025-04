Tragico incidente ieri sera in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all’altezza di Trani, dove due donne, madre e figlia, hanno perso la vita. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 63 anni, e Margherita Di Liddo, 32 anni, incinta. La giovane donna, purtroppo, non è riuscita a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente, e nonostante i tentativi di salvare il feto presso l’ospedale di Andria, anche il bambino non ce l’ha fatta.

A bordo dell’auto c’era anche il marito di Rosa e padre di Margherita, che fortunatamente è sopravvissuto, ma ha riportato una frattura al femore ed è attualmente ricoverato all’ospedale dove è spirata la figlia. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai quotidiani locali che hanno dato la notizia, l’auto su cui viaggiavano le vittime si è scontrata con un’utilitaria, prima di finire nelle campagne adiacenti, ribaltandosi.

Fabiana uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato: la scoperta choc della polizia





Incidente tra Andria e Bisceglie, morte mamma e figlia. La 32enne era incinta di 7 mesi

Lo scontro è stato terribile. Rosa Mastrototaro, 63 anni, e Margherita Di Liddo, 32, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate d’urgenza agli ospedali di Andria e Barletta. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, entrambe le donne sono morte poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i feriti e la polizia per effettuare i rilievi del caso. Gli agenti stanno indagando per accertare le cause precise dell’incidente e chiarire la dinamica che ha portato a questa tragedia.

La comunità locale è sotto choc per la perdita di due vite, una delle quali in un momento particolarmente delicato, visto che Margherita era incinta di ben sette mesi. La notizia ha suscitato profonda commozione in tutta la zona, dove le famiglie delle vittime erano molto conosciute e apprezzate.