Un grave incidente stradale ha coinvolto due mezzi pesanti a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riporta il quotidiano L’eco di Bergamo, un autocarro ha colpito un furgone che viaggiava in direzione opposta. Nello schianto frontale tra i due mezzi sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui un giovane di 27 anni. Almeno due sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, il 118 con tre ambulanze e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Ai soccorritori la situazione è apparsa subito gravissime e infatti è stato richiesto anche l’invio dell’eliambulanza.

“Preso a calci in testa”. Aggressione fuori da un discoteca, 20enne muore poco dopo il ricovero





Incidente a San Paolo d’Argon, schianto frontale tra un camion e un furgone

L’intervento dell’eliambulanza è stato richiesto viste le condizioni critiche di una delle persone coinvolte nell’incidente. Il mezzo ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale. L’altro ferito grave è stato portato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XIII. La strada statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni ma l’Anas è già all’opera per provare a ristabilire la normalità.

Poco prima, sull’autostrada A8 Milano-Varese, un incidente stradale ha coinvolto diversi veicoli nel tratto compreso tra Legnano e Castellanza. Nell’urto sono rimaste coinvolti due uomini di 32 e 33 anni, una ragazza di 21 anni e anche una bimba di appena un anno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto sono arrivare due ambulanze e, viste le condizioni di alcune delle persone coinvolte, si sono resi necessari due trasporti in ospedale, uno dei quali in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento Milano Messina e la polizia stradale di Novate.