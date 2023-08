Incidente choc a lavoro, Mattia muore a 34 anni dopo 5 giorni di agonia. L’immenso gesto d’amore di mamma e papà

Tragedia sul posto di lavoro, Mattia muore a soli 34 anni. La drammatica vicenda è avvenuta a Pescara e lascia l’intera comunità sotto choc. Il giovane elettricista aveva concluso un intervento di cablaggio elettrico all’interno dell’azienda Carpenteria Metallica Pugliese quando è scoppiato il tubo dell’aria del compressore. Insieme a Mattia anche un collega rimasto illeso. Per il 34enne invece la sorte è stata diversa. Mattia è stato violentemente colpito alla tempia da una barra metallica.

Mattia Finocchio muore a 34 anni dopo 5 giorni di agonia. La vicenda lascia senza parole un’intera comunità. A fine intervento, il giovane elettricista è andato incontro a tragico epilogo. Prima lo scoppio del tubo dell’aria del compressore, poi la caduta della barra metallica e Mattia ha perso i sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi; la situazione per Mattia versava da subito in una condizione di estrema gravità.

Leggi anche: “Un papà meraviglioso”. Marco lascia i suoi amori, la compagna e la figlia piccola. È morto a lavoro





Mattia Finocchio muore a 34 anni dopo 5 giorni di agonia: “Non ci sono parole per descrivere il nostro dispiacere”

Mattia Finocchio è stato trasportato d’urgenza presso la struttura ospedialiera di Lanciano poi è stato ricoverato presso l’ospedale di Pescara, sottoposto a una delicata operazione neurochirurgica. Mattia ha lottato tra la vita e la morte per ben 5 lunghi giorni, poi il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Sul tragico incidente avvenuto sul posto di lavoro la procura di Lanciano ha aperto un’indagine dopo l’informativa rimessa dai carabinieri di Fossacesia e dagli ispettori del lavoro della Asl frentana.

Dopo la dolorosa notizia del decesso, la famiglia di Mattia ha disposto la donazione degli organi. Ma nel cuore di papà Domenico Finocchio, consigliere comunale e noto produttore di miele, della mamma Angela Carbonetti e della sorella Serena, impegnata a preparare le nozze per ottobre, resta un vuoto che mai potrà essere colmato dopo la dolorosa perdita. In paese annullati i festeggiamenti in occasione della ricorrenza di devozione per la Madonna del Carmine, che si sarebbero tenuti fino all’1 settembre. Ci sarà solo il rito religioso.

“Siamo affranti. Un ragazzo d’oro, non meritava questa fine. Non ci sono parole per descrivere il nostro dispiacere, la nostra amarezza, l’angoscia di un’intera comunità”, ha dichiarato il primo cittadino di Tornareccio ad Abbruzzolive.it. Poi numerosi i messaggi di chi ha avuto la fortuna di conoscere Mattia: “Nel pieno della tua gioventù sei volato via, lasciando dietro di te un vuoto incolmabile”, ha detto un amico tra le lacrime.