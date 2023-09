Uomo cade sulla lavastoviglie aperta e muore. Dramma nella provincia italiana, dove un uomo di 63 anni scivola in cucina dopo aver sistemato i piatti nell’elettrodomestico e perde la vita. L’uomo, originario di San Martino Siccomario, cadendo rovinosamente a terra tuttavia, si infilza il coltello che era pronto per essere lavato, nella giugulare. A nulla sono serviti i soccorsi, l’uomo perderà la vita poco dopo. Sembra infatti che la lama dell’utensile fosse rivolta verso l’alto e che nel colpirlo abbia tragicamente reciso l’arteria femorale, provocandogli la morte per dissanguamento.

Il terribile fatto di cronaca è avvenuto lo scorso martedì, 19 settembre, in un appartamento di San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Il pensionato di 63 anni viveva da solo e a chiedere aiuto per lui sono stati i vicini allarmati dalle urla dell’uomo. Poco dopo, quando i soccorsi sono arrivati, i paramedici hanno trovato l’anziano signore in una pozza di sangue e senza vita.





Uomo cade sulla lavastoviglie aperta e muore

L’uomo infatti era morto dissanguato in pochi minuti e vicino a lui è stato trovato il coltello che gli aveva recesso l’arteria. Secondo le forze dell’ordine di San Martino Siccomario, la dinamica è chiara, vista la posizione del corpo del 63enne. In base a come è stato ritrovato il cadavere infatti, i carabinieri hanno facilmente ricostruito la dinamica.

Qualche ora dopo, il magistrato di turno, recatosi sul posto, non ha disposto ulteriori accertamenti, restituendo la salma ai familiari. Ora quindi è anche arrivato il via libera per il funerale e quindi la sepoltura dell’uomo di San Martino Siccomario. Una vicenda che ricorda tragicamente quella di Bruno, il pensionato di 71 anni morto a Pico, in provincia di Frosinone.

L’uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate a causa di un incidente nel giardino di casa. Bruno infatti stava tagliando la legna da accatastare per l’inverno quando ha perso il controllo della motosega che impugnava e si è ferito alla gola. Per lui non c’è stato niente da fare. Anche lui è morto per dissanguamento in pochissimi istanti.

