Incidente choc nella notte, auto sfonda il parapetto e finisce nel lago: due morti

Tragedia nel giorno di festa, il ritrovamento choc. La drammatica vicenda è avvenuta a Como, precisamente in fondo a viale Geno, vicino alla Como Nuoto, quando il mezzo, dopo aver del tutto sfondato il parapetto, è finita nelle acque del lago. Non sono ancora state chiarite le dinamiche che hanno condotto il guidatore a perdere il controllo del mezzo. Gli investigatori stanno procedendo nelle opportune indagini del caso.

Auto finisce nel lago di Como, scattano le indagini. Dramma in un giorno che doveva essere di festa, gli inquirenti non si danno pace per risalire alle cause esatte che avrebbero condotto il mezzo a uscire fuori strada, finendo per sfondare il parapetto e poi precipitando nelle acque del lago.

Auto finisce nel lago di Como, scattano le indagini dopo il ritrovamento dei corpi ormai privi di vita

Non appena lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i soccorsi e i militari, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Como con i sommozzatori. Due le ambulanze sopraggiunte, unitamente all’auto medica. Le persone che abitavano l’auto dovrebbero essere due, e secondo alcune testimonianze si tratterebbe di una coppia.

Estenuanti le ricerche nelle profondità del lago chehanno portato a esito positivo solo dopo molte ore di indagini sul campo: le operazioni di soccorso sono state rallentate a causa del forte vento. Nella zona l’acqua del lago è profonda anche a 20 metri. Poi il ritrovamento choc dei corpi.

Come riporta Rai News, i corpi sono rimasti intrappolati nell’abitacolo del mezzo ed estratti ormai privi di vita. Le operazioni di recupero del mezzo hanno proseguito fino alle ore del mattino. L’auto è infatti rimasta incastrata fra tubi del gas ed è emersa dalle acque solo grazie all’intervento di un un’autogru. I rilievi sul caso per risalire alla cause dell’incidente sono condotti dagli agenti della polizia di Stato.