È di sette feriti, tra cui due bambini, il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sull’autostrada Milano-Genova (la A7) all’altezza di Binasco, in Lombardia, intorno a mezzanotte e mezza della notte tra il 27 e il 28 giugno. Il tamponamento tra due avuto è avvenuto fuori dalla barriera ovest del capoluogo lombardo all’altezza di Binasco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute sei ambulanze e altri mezzi di soccorso. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita, ma anche due bambini sono rimasti coinvolti nel terribile scontro tra i due veicoli. Il piccolo di 3 anni in codice giallo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, mentre gli altri sono stati distribuiti fra i Pronto Soccorso di Milano e Pavia.

Incidente sulla A7 Milano-Genova, sette persone ferite

Anche la bimba di cinque anni, la sorella del piccolo di tre, è in codice giallo. In base a una prima ricostruzione fatta dalle autorità intervenute sul posto, per cause non ancora accertate, è avvenuto un tamponamento fra due auto. Su un veicolo viaggiava una famiglia composta da cinque persone tra cui i due bambini, sull’altra, invece, si trovavano due persone.

L’impatto tra i due veicoli è avvenuto a mezzanotte e mezza fuori dalla barriera ovest del capoluogo meneghino e precisamente all’altezza di Binasco. Tutte le persone coinvolte nell’incidente stradale sono state soccorse dagli operatori del 118, prontamente giunti sul luogo dopo la chiamata d’emergenza, e trasportati tra gli ospedali di Bergamo, Pavia e Milano.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno svolto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco.