Donna muore con due dei suoi 3 figli: aveva 48 anni. Un tragico incidente stradale ha avuto luogo ieri, 22 gennaio, ad Assling, nel Tirolo Orientale, causando la morte di Monika Stauder, una madre di 48 anni e, appunto, di due dei suoi tre figli. Monika e il suo bambino di 10 anni hanno perso la vita all’istante, mentre il fratello minore di 7 anni è deceduto successivamente in ospedale.

Il fratello maggiore, di 13 anni, è attualmente in condizioni critiche, ma per fortuna è ancora vivo mentre scriviamo questo articolo. La famiglia risiedeva a Sesto, in Val Pusteria, nel Trentino Alto Adige. L’incidente è avvenuto a circa trenta chilometri dal confine tra Italia e Austria, quando l’auto della famiglia è entrata in collisione frontale con un autobus di linea in una curva.





La conducente dell’autobus, che al momento dell’incidente non trasportava passeggeri, è rimasta incolume. Il ragazzo di 13 anni, unico membro sopravvissuto della famiglia di Sesto – Val Pusteria, è attualmente ricoverato in condizioni gravi presso la clinica universitaria di Innsbruck, a seguito del devastante incidente stradale.

Nel terribile scontro frontale tra la Fiat Panda, sulla quale viaggiava la famiglia altoatesina, e l’autobus di linea, hanno quindi perso la vita Monika Stauder Tschurtschenthaler, 47 anni, e i suoi due figli Matthaeus, 7 anni, e Kassian, 10 anni. Monika e Matthaeus sono morti sul luogo dell’incidente, mentre Kassian è deceduto poco dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Klagenfurt. La comunità di Sexsten, in Val Pusteria è sotto choc, come riportato dal sindaco Thomas Summerer al giornale Dolomiten.

“Siamo senza parole”, ha dichiarato il primo cittadino. La conducente dell’autobus, che al momento dell’incidente non trasportava passeggeri, è rimasta illesa. Una tragedia che spezza la vita serena degli abitanti di quel luogo magico, famoso sia d’inverno per la stagione sciistica, che quello estivo per i percorsi sulle magnifiche vette. Sesto, o Sexsten (come viene chiamato in gergo locale) è nota per aver dato i natali al grande campione di Tennis Jannik Sinner.

