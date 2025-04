L’autostrada A4 è stata interrotta nel tratto che va da San Donà di Piave a Cessalto, in direzione Trieste, a causa di un incidente verificatosi intorno alle 17:00 di oggi, giovedì 3 aprile. Secondo le prime informazioni disponibili, l’incidente ha coinvolto quattro mezzi pesanti, tra cui uno speciale trasporto eccezionale, ed è avvenuto al chilometro 427+300. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti nell’incidente.

Per evitare che si verificassero lunghe code e disagi, la società Autostrade Alto Adriatico ha prontamente attivato alcune misure per deviare il traffico. I pannelli a messaggio variabile hanno segnalato la deviazione consigliata attraverso le autostrade A27 e A28 per i veicoli provenienti da Venezia, mentre è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Donà di Piave per chi si dirige verso Trieste. È stato chiuso anche l’ingresso dello svincolo di San Donà di Piave in direzione Trieste, al fine di evitare ulteriori rallentamenti e facilitare le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.





Tamponamento tra mezzi pesanti in A4 tra San Donà e Cessalto



Non è stato l’unico incidente di oggi. Un altro sinistro si è verificato poco prima di mezzogiorno sull’autostrada A27, tra gli svincoli di Mogliano e l’allaccio con la A57 in direzione Tessera. In questo caso, un camion con rimorchio si è rovesciato di traverso sulla carreggiata, bloccando il traffico. Anche in questo caso, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco, giunti sul posto da Mestre, hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a coordinare le operazioni di recupero. Nonostante gli interventi, il traffico è rimasto bloccato per un po’ di tempo, causando disagi agli automobilisti in transito.

La situazione sulle autostrade della regione è quindi rimasta complessa per alcune ore, con gli operatori della viabilità che hanno lavorato senza sosta per ristabilire la normalità. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione ai segnali e a seguire le deviazioni per evitare il congestionamento delle vie di comunicazione.