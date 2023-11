Terribile incidente stradale nella notte tra venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre a Caprara di Campegine, in provincia di Reggio Emilia) dove due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite. Un camion ha perso il carico di impalcature che trasportava andando a colpire alcune auto che transitavano, tra queste anche quella delle due vittime.

Le due persone a bordo sono morte sul colpo e per loro non c’è stato niente da fare. Il furgone Iveco ha incrociato una Citroen Picasso su cui viaggiavano due giovani, un 19enne al volante e un 21enne al suo fianco. Entrambi morti sul colpo. I due erano residenti a Reggio Emilia. In auto c’era un altro ragazzo, anche lui 21enne, rimasto gravemente ferito e portato d’urgenza al reparto maxillo-facciale dell’ospedale Maggiore di Parma per gravi traumi al volto.

“Ci sono anche bambini”. Schianto fatale, un morto e 5 feriti nel terribile incidente





Reggio Emilia, furgone perde il carico e colpisce 3 auto: 2 morti

Come riporta il sito Lac24news, le impalcature cadute dal furgone sono finite addosso ad altre due vetture, una Bmw e una Peugeot 208, ferendo altre quattro persone.Fortunatamente i due bambini che erano coi genitori in una delle due auto sono rimasti illesi. I due genitori hanno invece riportato ferite lievi ma tutta la famiglia è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Le auto colpite stavano percorrendo la corsia opposta di marcia sulla SP111, la strada che attraversa tutta la val d’Enza non lontano dal casello autostradale Terre di Canossa all’altezza della frazione di Case Lago. Il tratto è stata temporaneamente chiuso al traffico per permettere i soccorsi e in seguito effettuare i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Le salme dei due giovani residenti a Reggio Emilia sono state trasferite al cimitero di Coviolo di Reggio Emilia e sono a disposizione della Procura diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci. L’uomo alla guida del furgone Iveco è fuggito senza prestare soccorso e ora le forze dell’ordine sono a lavoro per trovarlo.