Poteva essere una strage l’incidente stradale nella notte tra il 10 e 11 ottobre a Zimella, in provincia di Verona. I vigili del fuoco della compagnia locale sono dovuti intervenuti in seguito a un incidente stradale in cui un camion ha finito la sua corsa contro un’abitazione situata in via Dante. Arrivati sul posto, i pompieri si sono trovati davanti una scena a dir poco choc.

La parte anteriore del camion aveva completamente sfondato l’abitazione e ed era dentro la casa. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, insieme ai colleghi del comando di Padova, ha lavorato diverse ore prima di rimuovere il mezzo pesante.

Zimella, camion esce di strada e sfonda una casa

È spettato ai vigili del fuoco mettere in sicurezza il mezzo e fare un sopralluogo della casa per capire la stabilità dell’edificio. Fortunatamente le persone che al momento dell’incidente stradale si trovavano all’interno della casa sono rimaste illese. L’autista del mezzo pesante è stato trasportato all’ospedale di San Bonifacio per alcuni accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno condotto i rilievi sull’incidente e si sono occupati di deviare traffico veicolare in strade secondarie. Come detto, all’interno della casa c’era una coppia che fortunatamente dormiva in un’altra zona della casa e non è rimasta coinvolta personalmente nell’incidente.

Ferito il conducente, illese le 2 persone residenti nell’abitazione: terminato poco fa l’intervento dei #vigilidelfuoco a Zimella per un autoarticolato che ha abbattuto il muro di una casa. Le squadre hanno rimosso il mezzo pesante e messo in sicurezza l’area#11ottobre #Verona pic.twitter.com/NGWzIc38T9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 11, 2023

L’impatto tra i camion e la struttura è stato fortissimo. La coppia si è svegliata dal forte botto e quando è accorsa nella casa ha visto il camion dentro la casa. Immediata la chiamata al 118 per soccorrere il camionista e ai vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l’abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato mercoledì alle 8:30.