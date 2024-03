Davvero terribile quanto successo nelle scorse ore. Un incredibile incidente ha causato la morte di una giovane sull’autostrada. La dinamica dei fatti è assurda e mai come in questo caso si può veramente parlare di un’enorme sfortuna. Diverse le automobili coinvolte in questo sinistro, ma ad avere la peggio è stata solo una donna, che non è riuscita a salvarsi.

L’incidente che ha portato alla morte di una giovane in autostrada si è registrato nel corso della notte tra il 14 e il 15 marzo non lontano da Roma. Sulla A1, nel tratto tra Colleferro e Anagni, quando si era giunti al chilometro numero 598, una vettura ha perduto improvvisamente uno pneumatico. Poi c’è stato quindi un altro scontro, risultato fatale per lei.

Tragico incidente causa la morte di una giovane in autostrada

L’incidente, avvenuto esattamente tra Frosinone e Roma, non ha dato scampo alla ragazza. La morte di questa giovane sull’autostrada A1 ha sconvolto tutti anche per la clamorosa dinamica. La gomma persa da un’auto ha centrato un’altra vettura, facendola andare fuori dalla carreggiata. Ma lo pneumatico ha continuato la sua corsa impazzita, superando lo spartitraffico e colpendo una Lancia Y e un’altra macchina. Si è registrato il nuovo sinistro, che è stato mortale per la vittima.

Il sito Leggo ha scritto ancora che ad intervenire sul luogo della tragedia sono stati gli agenti della polizia stradale di Frosinone, oltre a quattro ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco. I feriti complessivi sono stati sei, ma poi la giovane è deceduta successivamente. Stando a quanto appreso, colei che non ce l’ha fatta era in auto assieme ad una sua amica.

Fondamentale anche l’intervento degli operatori di Autostrade per l’Italia, che sono riusciti a mettere in sicurezza l’area coinvolta dal doppio incidente e a far riprendere la normale circolazione.