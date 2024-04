Gravissimo incidente nel pomeriggio di martedì 16 aprile sull’autostrada A1 tra Ferentino ed Anagni. Il tamponamento è avvenuto tra una Pegeout 107 ed un mezzo pesante. Per cause ancora in fase di accertamento, l’utilitaria condotta da una donna si è ribaltata più volte dopo lo scontro con un tir e il bilancio è stato pesantissimo.

Una 21enne di Roma è morta mentre altre due persone sono state soccorse e trasferite in elicottero a Roma. La giovane si trovava a bordo dell’auto con la madre e un altro passeggero, quando per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, hanno tamponato violentemente il mezzo che li precedeva.

Lo schianto con il mezzo pesante è stato terribile e dopo l’impatto l’utilitaria si è ribaltata più volte finendo poi la corsa in mezzo alla carreggiata. Il tratto di Autostrada del Sole tra i caselli di Ferentino ed Anagni è stato chiuso poco prima delle ore 17 a ridosso del casello di Ferentino.

Il traffico veicolare è stato deviato sulla Casilina e sulla Morolense fino ad Anagni. Come annuncia il canale dell’Anas per chi proviene da Sud viene consigliata l’uscita a Frosinone in quanto, al momento, si registra una coda di circa 5 chilometri.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, gli operatori dell’Anas, il 118, la polizia di Frosinone e il personale di Società Autostrade., Purtroppo per la giovane non c’è stato niente da fare. L’impatto è stato terribile e niente sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita. La madre, che era al volante dell’auto, e l’altro passeggero sono rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso all’ospedale.