Violento scontro tra due auto: un morto e tre feriti. Uno dei conducenti sotto effetto di cocaina ed eroina

Una vera e propria tragedia ha distrutto ancora una volta una vita. L’ennesimo incidente stradale avvenuto in Italia si è portato via per sempre Loretta, che aveva 41 anni. La donna si trovava a bordo di un’automobile, una Alfa Gt, e viaggiava sul lato passeggero quando il mezzo si è schiantato. I carabinieri, prontamente giunti sul posto, hanno finora accertato che l’Alfa Gt si è scontrata violentemente contro una Ford Focus. Quest’ultima era guidata da un 30enne che è rimasto ferito in modo serio.

Il giovane è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Ferito in maniera meno grave l’uomo che guidava la macchina nella quale la vittima ha trovato la morte. Ha riportato ferite anche una donna che era nella Ford Focus. Per lei situazione critica e ricovero urgente nel nosocomio. Dagli esami effettuati è uscita fuori una notizia molto grave e assurda riguardante il conducente della vettura dove si trovava Loretta. Per il guidatore, una volta ristabilitosi, si prospettano problemi giudiziari non di poco conto.

A perdere la vita è stata Loretta Merola, originaria di Scorrano, un paese in provincia di Lecce. Il sinistro mortale si è verificato nella notte tra l’1 e il 2 settembre in Salento, tra i paesi di Castro e Poggiardo. Colui che guidava la vettura è risultato positivo al test alcolemico e antidroga, infatti aveva assunto sia eroina che cocaina. Adesso sarà costretto a rispondere di omicidio stradale per la morte di Loretta Merola e lesioni gravissime. Subito dopo l’impatto, oltre ai militari, sono arrivati sul luogo anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.





Per Loretta Merola non c’è stato purtroppo niente da fare, infatti quando i pompieri l’hanno tirata fuori dalle lamiere dell’auto il suo cuore aveva già smesso di battere. Chi guidava la Ford Focus ha invece 30 anni ed è attualmente in coma all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce. La 38enne che era assieme al 30enne è invece in prognosi riservata. Entrambe le vetture sono state sequestrate, mentre coloro che dovranno chiarire l’intera dinamica saranno i carabinieri di Nociglia, supportati da quelli di Maglie.

