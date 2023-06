Incidente Casalpalocco, si parla di doppio sorpasso dei TheBorderline. Sembra che l’infausto gesto sia anche stato ripreso da alcune telecamere a circuito chiuso di due diversi mezzi dell’Atac, l’azienda di trasporti locale. A riferirlo è un’indiscrezione de La Repubblica. Potrebbe racchiudersi tutta lì la verità che chiuderebbe finalmente il terribile caso sulla morte del piccolo Manuel, di 5 anni. Il bambino infatti era all’interno della vettura speronata ad altissima velocità, sembra, proprio dagli youtuber. Ed è proprio l’Atac che ha reso note alle indagini queste immagini.

Il bus in questione stava passando in via di Macchia Saponara proprio quando la Lamborghini del misfatto, che aveva alla guida Matteo Di Pietro, ha travolto la Smart sulla quale viaggiava Manuel Proietti insieme alla sorellina e alla madre. Sembra tra l’altro che questi bus di ultima generazione siano dotati di telecamere interne che spesso – specie quella che dal retro dell’abitacolo punta verso la cabina di guida – riescono anche far vedere per bene cosa accade dalla visuale del guidatore.





Incidente Casalpalocco, si parla di doppio sorpasso dei TheBorderline

La telecamera infatti potrebbe confermare quello che la polizia sospetta dopo aver sentito diversi testimoni. Secondo le forze dell’ordine infatti, la Lamborghini potrebbe prima aver tentato di superare una Mercedes nera e anche il bus che la precedeva per poi andare a scontrarsi contro la macchina della mamma del piccolo Manuel.

Ma non è finita, perché ci sarebbero anche le riprese di un altro autobus Atac che si trovava dietro la Smart colpita dalla Lamborghini. Quello invece che continua a mancare, sarebbe il filmato della telecamera fissa a bordo dell’auto, con cui i ragazzi immortalavano le loro sfide. Un mistero che chiaramente sta facendo storcere il naso, ancor di più, all’opinione pubblica. Oltretutto, la Lamborghini in questione non era dotata di una scatola nera.

#theborderline #CasalPalocco Questa la strada. A sx la via dove ha svoltato la madre di #Manuel, centrata in pieno da una @Lamborghini lanciata a 100 km/h in sorpasso di bus+auto su una strada con limite 30km/h



Qualcuno mi spieghi come si può "sospendere il giudizio" pic.twitter.com/nuvR0DYadE — Adam Beneve (@AdamBeneve) June 20, 2023

L’ultima speranza quindi è di reperire questi filmati dell’Atac e tramite questi capire cosa sia successo. C’è poi la super testimone della Mercedes: “Non ho visto molto, avevo la visuale ostruita. Ricordo solo il bambino dopo l’incidente”, ha detto la signora alle autorità. Gli altri testimoni raccontano tutti: “Quel suv andava almeno a 100 chilometri all’ora”.

