Gravissimo incidente stradale, muore tra le fiamme dopo lo schianto: ferita una donna di 44 anni

Tragedia questa mattina poco dopo le 10.30. Un’ auto e un camion si sono scontrati per cause ancora da accertare. Violentissimo l’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del camion. È successo a Cambiago, in provincia di Milano, in via Castellazzo, all’incrocio con via delle Industrie. A lanciare l’allarme gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono immediatamente arrivati medici e paramedici del 118 insieme a una eliambulanza ma non c’è stato nulla da fare.



Subito dopo l’impatto infatti il camion ha preso fuoco e il conducente che era all’interno dell’abitacolo è morto carbonizzato. In ospedale ma non rischia la vita la 44enne alla guida dell’auto con un trauma toracico. I carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.



I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e ha estrarre il corpo del camionista, di cui non si conoscono al momento le generalità. Solo pochi giorni fa un terribile incidente stradale era costato la vita a una giovane a San Vito dei Normanni, in Puglia. Ilaria aveva 32 anni ed era genitore di tre figli. Il sinistro fatale si è verificato dopo le ore 18 di sabato 4 settembre.







Assieme alla vittima c’era anche il marito all’interno della loro vettura, una Ford Fusion, che si è scontrata frontalmente contro una Fiat Panda. Al lavoro le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, che non è ancora stata ricostruita nei minimi dettagli. La 32enne si trovava sul sedile passeggero e nell’impatto non ha avuto alcuna speranza di sopravvivenza.

Alla guida dell’altra vettura c’era una ragazza di 20 anni, che era sola all’interno del veicolo. La macchina della vittima è uscita fuori strada nei pressi delle campagne circostanti, mentre la Fiat Panda ha impattato in maniera frontale contro il guardrail.