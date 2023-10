Un grave incidente stradale, stamani 6 ottobre, ha coinvolto più mezzi sull’autostrada a4 Torino – Aosta. Lo scontro è avvenuto tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, sul territorio comunale di Foglizzo. Gli incidenti in autostrada sono in aumento nel 2023. L’ultimo dato diffuso, luglio 2023, offre un quadro della situazione. “Nel mese di luglio 2023 sono in aumento gli incidenti e i feriti, ma diminuiscono le vittime mortali rispetto all’omonimo mese del 2022”.

“Secondo i dati della Polizia Stradale nel settimo mese del 2023 sono stati registrati nell’intera rete 2.930 incidenti, contro i 2.810 di luglio 2022, con un aumento di 120 sinistri +4,3%. La media della sinistrosità sulla rete è stata di 94 incidenti al giorno. I feriti sono stati complessivamente 1.433, pari a 46 al giorno, con un aumento di 85 ingressi al pronto soccorso, +6,3% rispetto al 2022”.





Incidente sull’autostrada A4 a Foglizzo, strada chiusa

“In calo le vittime mortali. Sono state 21, vale a dire 12 in meno rispetto alle 33 di luglio 2022, -36,4%”. Fortunatamente senza conseguenze mortali quello di stamani che ha portato, comunque, numerosi disagi sulla rete autostradale. La sensazione, comunque, è che la fortuna abbia giocato un ruolo decisivo nel far sì che il bilancio non fosse pesantissimo.

Oltra ad un mezzo pesante sono state coinvolte tre auto: una Peugeot 3008, una Seat Altea (andata in testacoda) e una Mini Cooper. Scrive Torino Today come: “Si sono verificati quattro feriti non gravi trasportati in ospedale, mentre i mezzi hanno bloccato completamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari (sarebbero quattro le ambulanze arrivate), i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura”.

E ancora: “Gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Ativa, che hanno dovuto chiudere al traffico l’autostrada dallo svincolo di Volpiano (con rientro a San Giorgio Canavese) fino alla completa rimozione dei veicoli. Si sono formate lunghe code”.