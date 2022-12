Inferno sulla A1, quattro incidenti e traffico paralizzato all’altezza del casello di Cassino nel territorio tra Pontecorvo e Cassino, all’altezza del chilometro 667. A rimanere coinvolti nel sinistro sono due veicoli, un’auto e un tir, che si sono scontrati, per cause ancora non note e in corso d’accertamento A quanto si apprende il bilancio sarebbe pesantissimo: un morto e diversi feriti di cui alcuni in gravi condizioni. Sul posto le squadre di vigili del fuoco, polizia e 118 che hanno lavorato incessantemente per ore.



Lunghe file si sono sviluppate lungo l’arteria con pesanti disagi sul traffico. A fornire una ricostruzione dell’accaduto è il quotidiano on line Fanpage. Secondo il giornale la vittima sarebbe un militare di 51 anni. Per la vittima, della quale non è ancora stata resa nota l’identità, non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo quanto appreso finora il militare era alla guida della sua vettura in corsia Sud, quando è finito contro il mezzo pesante.

Cassino, incidente sulla A1: soccorsi al lavoro per ore



L’impatto è stato violento, diversi veicoli si sono tamponati, senza che fortunatamente gli automobilisti riportassero conseguenze gravi. Come detto in apertura lunghi disagi per il traffico veicolare. A comunicare i disagi Autostrade per l’Italia, che su Twitter indicava agli automobilisti in transito l’entrata consigliata verso Napoli Cassino e uscita consigliata provenendo da Roma Pontecorvo.



Nel corso della mattinata è progressivamente tornata alla normalità, con code residue in via di smaltimento. Ieri un altro incidente aveva interessato la rete autostradale. Un incidente si era verificato sulla A32 Torino – Frejus alla prime ore dell’alba sul viadotto Deveys sul territorio comunale di Exilles. A scontrarsi sono stati un’auto e uno spazzaneve, con la vettura rimasta completamente distrutta ma il conducente che ne è uscito illeso.



L’autostrada, scrive la Stampa, era stata chiusa per circa un’ora dagli agenti della polizia stradale di Susa, che indagano sulla dinamica dell’accaduto, e dagli ausiliari della Sitaf, nel tratto compreso tra Susa e Oulx, con conseguente canalizzazione del traffico sulla statale 24.