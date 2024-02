Grave incidente questa mattina intro alle 11.30 sull’autostrada A4 nei pressi del comune di Arluno in provincia di Milano. Per cause ancora da accertare tre mezzi, due tir ed un furgone, si sono scontrati. Sul posto immediatamente sono arrivati i soccorsi, allertati da alcuni automobilisti in transito. Oltre ai pompieri è al 118 è arrivata anche la Polstrada. La A4 non è mai stata chiusa al traffico, anche se ci sono stati forti rallentamenti all’altezza di Bernate Ticino.

A quanto di apprende due tir si sarebbe scontrati in maniera molto violenta. Scrive il Corriere della Sera: “Dopo il grave incidente, le lamiere e i vetri frantumati sono sparsi sull’asfalto dell’autostrada A4”. La dinamica, in apparenza, parla di un impatto violentissimo tra due tir. E di un furgone che non riesce ad evitarlo.





Incidente sulla A4 ad Arluno, coinvolti due tir ed un furgone

Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni dei soccorritori, è un uomo di 47 anni, rimasto schiacciato nella cabina di guida. Era alla guida del furgone. Illesi i due camionisti, di 35 e 54 anni. Racconta Milano Today come: “Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei pompieri, il furgone si sarebbe incastrato sotto uno dei tir”.

“Una volta liberato dalle lamiere, il 47enne è stato affidato alle cure del 118. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato traumi considerevoli all’addome, al bacino e alle gambe”. Si tratta del secondo grave incidente sulla A4 nel giro di poche ore. Questa notte, fra il 25 e il 26 febbraio, è avvenuto un grave incidente sull’autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo.

