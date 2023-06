Tragedia lungo l’autostrada. Un bilancio drammatico in seguito all’incidente avvenuto lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101. Erano le 4 del mattino quando l’autobus con a bordo 38 passeggeri è finito in una scarpata. Il mezzo si sarebbe schiantato contro altri veicoli fermi lungo la carreggiata a causa di un sinistro avvenuto poco prima. Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono sopraggiunti oltre ai soccorsi anche una squadra dei Vigili del fuoco, della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Incidente lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa alle prime luci dell’alba. Partenza da Lecce per i 38 passeggeri del bus Flixbus diretto verso Roma Tiburtina. Mancava l’ultimo tratto di autostrada prima di raggiungere la meta, ma purtroppo il mezzo è finito con lo schiantarsi contro altre cinque auto coinvolte in un tamponamento a catena.

Leggi anche: Pamela e Emilio, i due fidanzati morti insieme: avevano 30 e 33 anni





Incidente lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa alle prime luci dell’alba: 14 feriti e un morto

L’autobus, finendo per schiantarsi contro i mezzi, si è dunque ribaltato per poi precipitare in corrispondenza della scarpata di destra. Al momento sono stati segnalati 14 feriti, di cui due in condizioni ancora gravi trasferiti ad Ariano Irpino, mentre tre ad Avellino e i restanti otto a Benevento. A perdere la vita al momento dello schianto un uomo. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante provinciale Mario Bellizzi.

Oltre ai sanitari e ai meccanici, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Ovviamente il tratto stradale interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico, deviato dunque su un’altra corsia. La situazione è rientrata, secondo quanto rende noto la società Autostrade, intorno alle 6:45, quando il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli è stato riaperto al traffico.

Un altro incidente è stato registrato nella giornata di sabato 3 giugno. Erano le 6 del mattino quando un’auto che viaggiava lungo la strada provinciale 34 è uscita fuori dalla carreggiata per poi schiantarsi contro un pilastro del santuario della Beata Vergine Consolatrice a Levone. Il forte impatto ha causato il crollo di parte della struttura. Fortunatamente il conducente dell’auto non ha riportato ferite gravi.