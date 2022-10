“La notizia dall’ospedale”. La conferma su Romina, 36 anni, l’unica sopravvissuta dello schianto choc in autostrada

Tragedia in autostrada. Un bilancio drammatico in seguito all’incidente avvenuto sulla autostrada A4 all’altezza di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Purtroppo sono 7 le vittime a bordo del Ducato dell’associazione Centro 21 di Riccione, associazione che assiste persone con sindrome di Down.

Incidente sull’autostrada A4 in provincia di Venezia. Sette le vittime, ovvero Massimo Pironi, 63 anni, ex sindaco di Riccione, Valentina Ubaldi (22), Rossella De Luca (37) e il fidanzato Alfredo Barbieri (52), Francesca Conti (25), Maria Aluigi (34), tutti utenti della struttura per disabili. Tra le vittime, purtroppo anche Romina.

Incidente sull’autostrada A4 in provincia di Venezia: 7 vittime. Anche Romina si spegne per sempre

Muore anche Romina Bannini, 36 anni, seduta sul sedile posteriore del furgone Fiat Ducato, di cui si era diffusa una diagnosi di “morte cerebrale”. Purtroppo anche la donna è stata dichiarata deceduta dopo il ricovero nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Stando alla prima ricostruzione dell’incidente, pare che il mezzo si sia schiantato contro un autoarticolato.

Il mezzo era diretto in Carnia per illustrare alcuni progetti a tutela dei disabili e dei giovani affetti dalla sindrome di down. Erano circa le 16 quando probabilmente l’ex sindaco non ha fatto in tempo a frenare e il furgone ha tamponato violentemente l’autoarticolato “in un tratto di autostrada dove spesso si formano rallentamenti per traffico intenso e per lavori, provocando l’incolonnamento dei mezzi pesanti che talvolta chi sopravviene non riesce ad evitare”, si legge su Tag24.it. Autostrada rimasta chiusa nel tratto interessato dal drammatico incidente per permettere alle forze dell’ordine d procedere nei rilievi del caso.

Sul posto dell’incidente, oltre ai soccorsi e a Vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre i corpi dalle lamiere del mezzo, anche la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, accompagnata dall’assessore comunale al Bilancio, Alessandro Nicolardi.