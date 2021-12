Dramma sull’autostrada, morta 30enne: sul posto 118, vigili del fuoco e polizia

Nuova tragedia sulle strade italiane. Stavolta ad essere coinvolta è stata l’autostrada A22. A perdere la vita è stata una donna di 30 anni, che è deceduta nelle vicinanze di Mattarello, una frazione situata in provincia di Trento. L’incidente è stato devastante, infatti l’auto guidata dalla giovane è andata completamente distrutta in seguito allo schianto. Per lei non c’è stato niente da fare e vano si è rivelato anche il pronto intervento da parte dei medici e degli infermieri del 118.

A scontrarsi sull’autostrada A22 è dunque stata la macchina della vittima e un mezzo pesante. Nonostante sul luogo del dramma si sia recato anche un elicottero per cercare di salvare la ragazza, per lei era ormai troppo tardi. Gravissime le ferite riportate nel sinistro, che non le hanno permesso di avere scampo. Si sono inevitabilmente registrati dei rallentamenti e dei disagi per gli altri automobilisti, visto che le forze dell’ordine hanno dovuto procedere con la deviazione della viabilità per mettere in sicurezza l’area.

In seguito al devastante incidente sull’autostrada A22, sono arrivati tempestivamente sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e gli addetti dell’autostrada. Spetterà ovviamente ai poliziotti stabilire con esattezza cosa sia successo e se siano presenti delle responsabilità. La zona coinvolta è stata temporaneamente chiusa, anche perché non è stato semplice estrarre la 30enne dalle lamiere accartocciate della vettura. Quando è stata tirata fuori, le sue condizioni erano subito apparse disperate.





Secondo quanto è stato riferito, per provare a salvare la vita alla 30enne sono state utilizzate dai vigili del fuoco alcune pinze idrauliche per estrarre il prima possibile la donna dall’autovettura. Una vera e propria corsa contro il tempo, che non ha però prodotto i risultati sperati. E la giovane è spirata sull’autostrada A22. Dopo aver prestato le cure alla vittima, ci si è poi concentrati sulla rimozione della sua auto e anche del mezzo pesante. Serviranno alcuni giorni per conoscere meglio la dinamica.

L’elicottero intervenuto per soccorrere la 30enne, morta nell’incidente sull’autostrada A22, era quello di Trentino Emergenza. E la donna era originaria proprio della città di Trento. L’impatto è avvenuto esattamente intorno alle ore 10 di giovedì 2 dicembre tra Besenello e Mattarello. Il sinistro è stato registrato in direzione Modena.