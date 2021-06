Terribile incidente in autostrada. Fiamme sulla carreggiata, morte due persone. Strada chiusa e lunghe code

Terribile incidente sull’Autostrada del Sole tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione Milano. Nello schianto, avvenuto al km 67, sono rimasti coinvolti un’auto, un camion e un’autocisterna, che ha preso fuoco sprigionando un’alta colonna di fiamme e fumo. Il bilancio è pesante: sono due le persone decedute, l’autocisterna si è parzialmente incendiata e per questo una colonna di fumo nero si è levata dalla zona. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco.

Le due vittime dell’incidente stradale sull’A1, nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza), sono gli autisti di un tir e di un’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco. L’autostrada A1 è ora chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola per l’incidente al km 67 in direzione Milano. Si sono formate code e rallentamenti. Si segnalano 7 km di coda all’uscita obbligatoria di Fiorenzuola in direzione di Milano e 9 km di coda all’uscita di Piacenza Sud in direzione di Bologna.





Come si legge sul Messaggero, il traffico è stato deviato. Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola in direzione di Bologna, percorso inverso per chi viaggia verso Milano. Il traffico in direzione Milano verrà deviato sulla A21 Torino-Piacenza, seguire verso Brescia e prendere poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

In alternativa per chi dalla A14 Bologna-Taranto è diretto verso Milano si consiglia di prendere la A13 Bologna-Padova in direzione nord e poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e la A4 Torino-Trieste. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari. Secondo una prima ricostruzione, un camion ha tamponato violentemente la cisterna ferma in coda insieme ad altri veicoli; in seguito all’urto i due mezzi si sono incendiati. Le fiamme hanno interessato anche un’altra autovettura, i cui occupanti, due donne tedesche, sono riuscite a mettersi in salvo.