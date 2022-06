Inferno in autostrada, schianto tra 3 tir e 5 auto: morti e diversi feriti. Traffico bloccato e soccorsi sul posto

Incidente sull’Autosole, due morti. Il sinistro è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno, sulla carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi. Oltre alle due vittime si registrano diversi feriti. Coinvolte in tutto tre mezzi pesanti e cinque automobili. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico. Al momento la polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica.

Al fine di soccorrere in fretta i feriti più gravi sono intervenuti sul posto due elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono inoltre giunti i vigili del fuoco dei comandi di Terni, Perugia, Arezzo e Siena. In tutto sono intervenute 24 unità e 6 automezzi impegnati a liberare le persone dalle lamiere. Due uomini di 38 e 42 anni sono stati trasportati in codice rosso in elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena.





L’incidente sull’Autosole ha provocato due morti e numerosi feriti. Per quanto riguarda quelli più gravi si parla di fratture multiple, ma non rischierebbero la vita. Al momento sono in osservazione. Altre due persone sono state portate in ospedale in codice rosso ma con ambulanza.

Sul luogo dell’incidente, tra Toscana e Umbria, sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le unità di polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale della Direzione di Tronco di Firenze.

Attualmente sul tratto in cui è avvenuto l’incidente il traffico è congestionato e ci sono diversi chilometri di coda in direzione Firenze. Autostrade riferisce che per gli utenti diretti verso il capoluogo toscano, dopo l’uscita obbligatoria a Fabro, viene consigliato di rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sette chilometri di coda segnalati sull’Autosole anche in direzione Roma tra Valdichiana e Fabro. Problemi al traffico anche nello stesso Fabro a causa dell’uscita obbligatoria.

