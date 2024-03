Un gravissimo incidente è costato la vita a due persone mentre una terza è rimasta gravemente ferita. Ancora da capire le cause ma sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. Lo schianto si è verificato intorno alle 22 lungo la strada Casilina tra Colleferro e Anagni. Finita fuori strada la vettura ha subito un principio d’incendio, con le due vittime bloccate tra le lamiere. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Colleferro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Racconta Roma Today come: “A perdere la vita due giovani di origine albanese così come la terza persona rimasta gravemente ferita. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo. I tre, poco dopo le 22, viaggiavano su una Bmw nera risultata rubata in direzione Colleferro quando il conducente ha perso il controllo dell’auto”.





Incidente sulla Casilina, auto prende fuoco: due morti e un ferito

E ancora: “Secondo quanto informano i carabinieri nel cofano della vettura sarebbero stati trovati arnesi da scasso”. Le strada di Roma e della sua provincia sono tra le più pericolose. Solo nel 2022 si sono registrati 16.369 incidenti di cui 226 mortali, con ben 20.996 feriti. 13.181 incidenti solo nel territorio della Capitale, con 150 morti e 16.618 persone finite in ospedale.

Il sabato notte torna ad essere teatro di incidenti gravissimi, specialmente sulle strade urbane ed extraurbane di Roma. Secondo l’Istat, oltre alle distrazioni, uno dei principali fattori di rischio sulle strade è rappresentato dall’alta velocità e dal non mantenere le distanze di sicurezza. Non sorprende, quindi, che la stragrande maggioranza degli incidenti avvenga sui rettilinei.

Sempre nel territorio di Roma e delle città della provincia, sono stati ben 7.273 i sinistri avvenuti sui rettilinei delle strade urbane (53,2% dei casi) e 1.857 (69,1%) sulle strade extraurbane.