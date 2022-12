Incidente stradale mortale in via Delle Palade tra Narano e Lana, nella provincia autonoma di Bolzano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un camion e un’automobile. Una persona è morta, mentre una seconda è stata trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale di Bolzano. I traumi sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il terribile schianto è avvenuto di fronte a Castel Leone, che si trova sopra Lana, vicino alla Pensione Ackpfeif Hof di Lana, in Alto Adige. La vittima è il conducente di un autoveicolo con targa svizzera, un 58enne di Laces, residente in Svizzera. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Incidente tra Narano e Lana: auto contro camion, morto un uomo

L’uomo che proveniva dal passo in direzione Lana, probabilmente per un malore, ha invaso la carreggiata opposta, andando a schiantarsi con un autoarticolato che trasportava legname. Alla guida del camion c’era un un 34enne di Merano. Accanto alla vittima c’era la moglie. La donna ha riportato delle ferite molto gravi ed è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Bolzano, dov’è ricoverata in prognosi riservata.

A seguito del violento impatto, invece, il conducente della macchina è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Narano, Prissiano e Lana, oltre alla Croce Bianca e all’elicottero di emergenza Pelikan.

Dopo l’intervento delle ambulanze, è stato contattato anche l’elisoccorso. Il mezzo è atterrato sull’asfalto poco lontano dall’incidente ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi purtroppo per l’autista dell’automobile non c’è stato come detto nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere agli operai di pulire la sede stradale. Solo due giorni fa, sempre in Alto Adige, una donna di 80 anni è stata investita e uccisa nella zona di Anterselva, tra Anterselva di Mezzo e Anterselva di Sopra nelle vicinanze di un campeggio.