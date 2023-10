Si è spenta a 40 anni Filomena La Montagna, farmacista amata da tutti e madre di una bimba di un anno e mazzo che da oggi dovrà crescere da sola. Vittima di un incidente assurdo che si è verificato a Casalnuovo questa mattina, 10 ottobre, all’esterno dell’istituto elementare De Curtis. Sul posto l’ambulanza del 118. Ma i sanitari non hanno potuto fare altro che ricontrarne il decesso. Sono sopraggiunti anche i carabinieri e la polizia municipale.

Indagini per comprendere se alla base della tragedia ci sia stato il malfunzionamento di uno strumento meccanico, che nel tipo di auto che possedeva la vittima scatta in automatico grazie a una sistema elettronico che blocca la vettura quando viene spento il motore. Tantissimi i messaggi ed i pensieri arrivati per la ragazza.





Casalnuovo, lascia l’auto sfrenata 40enne muore travolta

“La fraternità francescana si unisce al dolore della famiglia La Montagna per l’improvvisa morte della cara Mena. Anche noi chiediamo a Dio: perché? Non abbiamo parole di consolazione e speranza, abbiamo solo la Parola di Gesù che ci dice: Io sono la Risurrezione e la vita. Cara Mena, ti abbiamo conosciuta fin da piccola. hai respirato “aria francescana”, hai affrontato momenti difficili”.

“Ma ti ricordiamo con la tua voglia di vita, il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua solarità. Ora che ci precedi nel Regno di Dio prega per noi, prega per i giovani che hai incontrato sul tuo cammino, prega per la tua famiglia. A-Dio Mena! Riposa in pace! Ti saluteremo domani nel nostro Santuario con la S. Messa alle ore 16”, scrive sui social la comunità francesca.

Assurda la dinamica. Riporta il Messaggero come: “Dopo aver parcheggiato su una salita ed essere uscita dall’auto per andare a lavorare si è improvvisamente accorta che la macchina si era sfrenata”. Mena si è quindi frapposta al mezzo per provare a fermarla restando schiacciata tra la parte posteriore della sua auto e un’altra macchina parcheggiata sulla discesa.