Terribile incidente stradale: morto un uomo, 4 feriti gravi tra cui un bambino di 5 anni

Terribile incidente stradale nella serata di domenica 13 marzo, sulla via Ardeatina, tra Roma e Pomezia, all’altezza del quartiere di Santa Palomba, in zona Spregamore, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Una Ford Festa e una Alfa Romeo Mito si trovavano tra il chilometro 17 e il 18 dell’Ardeatina e lo schianto è stato tremendo. Purtroppo il conducente della Ford, un uomo di 52 anni è morto sul colpo mentre sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui un bambino di cinque anni.

La vittima si trovava alla guida della Ford Fiesta mentre i feriti ssi trovavano a bordo dell’Alfa Romeo Mito. Si tratta del conducente, un uomo di 49 anni, trasportato in codice arancione all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, una donna di 51 anni, portata in codice rosso al S. Giovanni, un ragazzo di 28 anni, trasportato in codice rosso al San Camillo e il bimbo di 5 anni, trasportato al Bambino Gesù di Roma.





Dopo il terribile schianto, sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118, la polizia e i vigili del fuoco. Come detto, i tentativi di salvare la vita all’uomo a bordo della Ford Fiesta, che dopo lo scontro con la mito è andata a sbattere contro un muro, sono stati vani. L’uomo aveva 52 anni ed era di nazionalità argentina.

Per estrarre il 52enne dalla lamiere contorte delle auto sono dovuti intervenire ii vigili del fuoco, mentre la polizia locale si è occupata di effettuare i rilievi scientifici e ora dovrà indagare per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le due auto sono state sequestrate.