Incidente stradale nella mattina di oggi, mercoledì 13 ottobre, sull’Autostrada A4 all’altezza di Brescia. Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti che si sono tamponati nel tratto compreso tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest.

Secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza lo scontro si è verificato alcuni minuti prima delle 6 del mattino, quando i mezzi pesanti stavano tutti procedendo in direzione Torino e per cause ancora in fase di accertamento sono rimasti coinvolti nel tamponamento. L’impatto tra i quattro mezzi pesanti è stato molto violento e per uno dei conducenti dei camion, un uomo di 40 anni, non c’è stato niente da fare.

Feriti anche gli altri tre camionisti. Tra questi un uomo di 55enne, è grave, è stato trasportato in ospedale e ricoverato in codice rosso a causa di gravi traumi all’addome e al bacino. Gli altri due conducenti dei camion rimasti coinvolti nell’incidente non hanno riportato ferite gravi ma sono stati comunque messi sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Brescia, gli operatori del 118 per soccorrere i feriti, l’Anas e la polizia stradale.





Per effettuare i soccorsi, i rilievi per capire la dinamica dell’incidente e per ripulire la sede stradale dai detriti non è stato necessario chiudere l’autostrada. A causa dei lavori si sono registrati molti rallentamenti che hanno causato delle code all’altezza di Brescia.

Martedì 12 ottobre lungo la Sp 81 in località Crea nel comune di Spinea, nel Veneziano, un uomo è morto per un incidente frontale tra un’autovettura e un camion. L’uomo, 55 anni, è finito fuoristrada con la propria auto dopo l’impatto contro l’autocisterna alimentare.