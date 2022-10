Spaventoso incidente sull’autostrada A1 tra Barberino del Mugello e Calenzano, per cause ancora da accertare un tir ha preso fuoco paralizzando il traffico per lunghe ore. La strada è stata immediatamente chiusa e si sono sviluppati fino a 17 km di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Quella di oggi è stata una giornata particolarmente difficile sulle strade toscane. Il comune di Firenze ne dà notizia sul suo sito.



“Il più grave è quello avvenuto in via Malaparte-via del Cantone (zona Osmannoro) al confine con Sesto Fiorentino. L’incidente ha coinvolto sette veicoli (cinque auto e due scooter) tutti in transito; quattro i feriti, la più grave una giovane donna che ha riportato una frattura scomposta a una gamba. Un secondo incidente è avvenuto pochi minuti dopo nella vicina via de’ Cattani tra un furgone e uno scooter: la ragazza alla guida del veicolo a due ruote è stata portata in ospedale in codice rosso, declassato poi in giallo”.

L’incidente sulla A1 tra Barberino e Calenzano non è stato il solo oggi



E ancora: “Altri incidenti si sono verificati in varie zone della città con feriti lievi ricoverati in codice giallo. In dettaglio 8.40 circa in viale Morgagni (tram-pedone), 8.45 in viale Petrarca-piazzale di Porta Romana (auto-monopattino), 9.30 in via Gran Bretagna (auto-scooter), 10.30 in viale Balfiore (due moto con entrambi i conducenti in ospedale). Alla stessa ora incidente solo danni in viale Michelangelo dove un furgone ha urtato danneggiando un’alberatura”.



Incidenti ai quali va aggiunto quello poco dopo la mezzanotte, al km 42,3 della A11 nel tratto compreso tra i caselli di Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, un tir è finito di traverso dopo aver divelto diversi metri di new jersey occupando la carreggiata ed interrompendo completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Il tratto è stato chiuso in entrambi i sensi fino alle 7,30 del mattino. Il mezzo pesante, riporta Repubblica, viaggiava in direzione Firenze.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini. Ferito lievemente l’autista del camion che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Per ore si sono registrati disagi alla circolazione sia verso Pisa che verso Firenze con code di circa 2 km e traffico in transito su una sola corsia.

